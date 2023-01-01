جنيه مصري إلى روبية باكستانية

تحويل EGP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
9456.75 pkr

1.00000 EGP = 9.45675 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Pakistani Rupee
1 EGP9.45675 PKR
5 EGP47.28375 PKR
10 EGP94.56750 PKR
20 EGP189.13500 PKR
50 EGP472.83750 PKR
100 EGP945.67500 PKR
250 EGP2364.18750 PKR
500 EGP4728.37500 PKR
1000 EGP9456.75000 PKR
2000 EGP18913.50000 PKR
5000 EGP47283.75000 PKR
10000 EGP94567.50000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه مصري
1 PKR0.10575 EGP
5 PKR0.52873 EGP
10 PKR1.05745 EGP
20 PKR2.11490 EGP
50 PKR5.28725 EGP
100 PKR10.57450 EGP
250 PKR26.43625 EGP
500 PKR52.87250 EGP
1000 PKR105.74500 EGP
2000 PKR211.49000 EGP
5000 PKR528.72500 EGP
10000 PKR1057.45000 EGP