Mısır lirasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → PKR çevirin

1.000 egp
9.027,31 pkr

1.00000 EGP = 9.02731 PKR

02:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.93221.355050.7960831.5430983.04623.6728530.7596
1 EUR1.0727511.453630.8539851.6553589.08783.9400532.9974
1 CAD0.737980.68793310.5874941.1387761.28642.7104922.7
1 GBP1.256151.170981.7021511.93835104.3184.6136538.6387

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Mısır lirasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Pakistan Rupisi
1 EGP9.02731 PKR
5 EGP45.13655 PKR
10 EGP90.27310 PKR
20 EGP180.54620 PKR
50 EGP451.36550 PKR
100 EGP902.73100 PKR
250 EGP2256.82750 PKR
500 EGP4513.65500 PKR
1000 EGP9027.31000 PKR
2000 EGP18054.62000 PKR
5000 EGP45136.55000 PKR
10000 EGP90273.10000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mısır Lirası
1 PKR0.11077 EGP
5 PKR0.55388 EGP
10 PKR1.10775 EGP
20 PKR2.21550 EGP
50 PKR5.53875 EGP
100 PKR11.07750 EGP
250 PKR27.69375 EGP
500 PKR55.38750 EGP
1000 PKR110.77500 EGP
2000 PKR221.55000 EGP
5000 PKR553.87500 EGP
10000 PKR1107.75000 EGP