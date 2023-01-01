جنيه مصري إلى دينار مقدوني

تحويل EGP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬٨٦٩٫٨٥ mkd

1.00000 EGP = 1.86985 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:24 UTC
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EGP إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دينار مقدوني
1 EGP1.86985 MKD
5 EGP9.34925 MKD
10 EGP18.69850 MKD
20 EGP37.39700 MKD
50 EGP93.49250 MKD
100 EGP186.98500 MKD
250 EGP467.46250 MKD
500 EGP934.92500 MKD
1000 EGP1869.85000 MKD
2000 EGP3739.70000 MKD
5000 EGP9349.25000 MKD
10000 EGP18698.50000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه مصري
1 MKD0.53480 EGP
5 MKD2.67402 EGP
10 MKD5.34803 EGP
20 MKD10.69606 EGP
50 MKD26.74015 EGP
100 MKD53.48030 EGP
250 MKD133.70075 EGP
500 MKD267.40150 EGP
1000 MKD534.80300 EGP
2000 MKD1069.60600 EGP
5000 MKD2674.01500 EGP
10000 MKD5348.03000 EGP