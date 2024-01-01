Египетские фунты в македонские денары

Сконвертируйте EGP в MKD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ден1,164 MKD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 EGP в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,17051,1705
Низкий1,14641,1317
В среднем1,16321,1505
Изменение0.42%1.71%
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Соотношение 1 EGP к MKD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MKD составил 1,1705, а минимальный — 1,1464. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1632. Изменение курса EGP к MKD в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MKD составил 1,1705, а минимальный — 1,1317. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1505. Изменение курса EGP к MKD в процентном соотношении составило 1.71.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Македонский денар
1 EGP1,16383 MKD
5 EGP5,81915 MKD
10 EGP11,63830 MKD
20 EGP23,27660 MKD
50 EGP58,19150 MKD
100 EGP116,38300 MKD
250 EGP290,95750 MKD
500 EGP581,91500 MKD
1000 EGP1 163,83000 MKD
2000 EGP2 327,66000 MKD
5000 EGP5 819,15000 MKD
10000 EGP11 638,30000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Египетский фунт
1 MKD0,85923 EGP
5 MKD4,29615 EGP
10 MKD8,59230 EGP
20 MKD17,18460 EGP
50 MKD42,96150 EGP
100 MKD85,92300 EGP
250 MKD214,80750 EGP
500 MKD429,61500 EGP
1000 MKD859,23000 EGP
2000 MKD1 718,46000 EGP
5000 MKD4 296,15000 EGP
10000 MKD8 592,30000 EGP