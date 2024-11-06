История обменного курса египетский фунт–македонские денары

Обменный курс египетских фунта/македонские денары сейчас составляет 1,164, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.392% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/македонские денары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,170, и минимумом, равным 1,146, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.822%.