埃及鎊兌馬其頓第納爾匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌馬其頓第納爾的匯率目前為1.172，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.040%。

在過去一星期，埃及鎊兌馬其頓第納爾的匯率波動，在25-07-2024高見1.175，並在22-07-2024低見1.166。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.245%。