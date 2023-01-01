جنيه مصري إلى جنيه جبل طارق

تحويل EGP إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٦٫٢٥ gip

1.00000 EGP = 0.02625 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
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EGP إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065588.47831.438531.663020.964518.2034
1GBP1.1535411.22915102.0681.659481.918451.1125920.9993
1USD0.938550.81357183.03921.35011.560790.905217.0844
1INR0.01130220.009797430.012042510.01625860.01879590.01090090.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه جبل طارق
1 EGP0.02625 GIP
5 EGP0.13127 GIP
10 EGP0.26253 GIP
20 EGP0.52507 GIP
50 EGP1.31266 GIP
100 EGP2.62533 GIP
250 EGP6.56332 GIP
500 EGP13.12665 GIP
1000 EGP26.25330 GIP
2000 EGP52.50660 GIP
5000 EGP131.26650 GIP
10000 EGP262.53300 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه مصري
1 GIP38.09040 EGP
5 GIP190.45200 EGP
10 GIP380.90400 EGP
20 GIP761.80800 EGP
50 GIP1904.52000 EGP
100 GIP3809.04000 EGP
250 GIP9522.60000 EGP
500 GIP19045.20000 EGP
1000 GIP38090.40000 EGP
2000 GIP76180.80000 EGP
5000 GIP190452.00000 EGP
10000 GIP380904.00000 EGP