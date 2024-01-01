Египетские фунты в гибралтарские фунты

Сконвертируйте EGP в GIP по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = £0,01570 GIP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к GIP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GIP
1 EGP в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01590,0159
Низкий0,01560,0153
В среднем0,01580,0157
Изменение-0.37%-1.41%
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Соотношение 1 EGP к GIP

За последние 30 дней максимальный курс EGP к GIP составил 0,0159, а минимальный — 0,0156. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0158. Изменение курса EGP к GIP в процентном соотношении составило -0.37.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к GIP составил 0,0159, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0157. Изменение курса EGP к GIP в процентном соотношении составило -1.41.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гибралтарский фунт
1 EGP0,01570 GIP
5 EGP0,07851 GIP
10 EGP0,15702 GIP
20 EGP0,31404 GIP
50 EGP0,78509 GIP
100 EGP1,57018 GIP
250 EGP3,92545 GIP
500 EGP7,85090 GIP
1000 EGP15,70180 GIP
2000 EGP31,40360 GIP
5000 EGP78,50900 GIP
10000 EGP157,01800 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Египетский фунт
1 GIP63,68690 EGP
5 GIP318,43450 EGP
10 GIP636,86900 EGP
20 GIP1 273,73800 EGP
50 GIP3 184,34500 EGP
100 GIP6 368,69000 EGP
250 GIP15 921,72500 EGP
500 GIP31 843,45000 EGP
1000 GIP63 686,90000 EGP
2000 GIP127 373,80000 EGP
5000 GIP318 434,50000 EGP
10000 GIP636 869,00000 EGP