دينار جزائري إلى فرنك سويسري

تحويل DZD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٨١٧ xpf

1.00000 DZD = 0.81712 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / فرنك الـ CFP
1 DZD0.81712 XPF
5 DZD4.08561 XPF
10 DZD8.17121 XPF
20 DZD16.34242 XPF
50 DZD40.85605 XPF
100 DZD81.71210 XPF
250 DZD204.28025 XPF
500 DZD408.56050 XPF
1000 DZD817.12100 XPF
2000 DZD1634.24200 XPF
5000 DZD4085.60500 XPF
10000 DZD8171.21000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Algerian Dinar
1 XPF1.22381 DZD
5 XPF6.11905 DZD
10 XPF12.23810 DZD
20 XPF24.47620 DZD
50 XPF61.19050 DZD
100 XPF122.38100 DZD
250 XPF305.95250 DZD
500 XPF611.90500 DZD
1000 XPF1223.81000 DZD
2000 XPF2447.62000 DZD
5000 XPF6119.05000 DZD
10000 XPF12238.10000 DZD