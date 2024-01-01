Cezayir dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile DZD → XPF çevirin

1.000 dzd
828 xpf

1.00000 DZD = 0.82786 XPF

01:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0728589.0941.453231.655120.95007518.3439
1 GBP1.1709711.25625104.3241.701651.938061.1125121.4797
1 USD0.93210.79602183.04421.354551.542730.8855517.0983
1 INR0.01122410.00958550.012041810.01631120.01857730.01066360.205894

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Cezayir dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / CFP Frangı
1 DZD0.82786 XPF
5 DZD4.13932 XPF
10 DZD8.27864 XPF
20 DZD16.55728 XPF
50 DZD41.39320 XPF
100 DZD82.78640 XPF
250 DZD206.96600 XPF
500 DZD413.93200 XPF
1000 DZD827.86400 XPF
2000 DZD1655.72800 XPF
5000 DZD4139.32000 XPF
10000 DZD8278.64000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Cezayir Dinarı
1 XPF1.20793 DZD
5 XPF6.03965 DZD
10 XPF12.07930 DZD
20 XPF24.15860 DZD
50 XPF60.39650 DZD
100 XPF120.79300 DZD
250 XPF301.98250 DZD
500 XPF603.96500 DZD
1000 XPF1207.93000 DZD
2000 XPF2415.86000 DZD
5000 XPF6039.65000 DZD
10000 XPF12079.30000 DZD