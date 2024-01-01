Алжирские динары в тихоокеанские франки

Сконвертируйте DZD в XPF по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₣0,8317 XPF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к XPF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XPF
1 DZD в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,83240,8324
Низкий0,81130,8030
В среднем0,82400,8157
Изменение1.55%1.87%
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Соотношение 1 DZD к XPF

За последние 30 дней максимальный курс DZD к XPF составил 0,8324, а минимальный — 0,8113. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8240. Изменение курса DZD к XPF в процентном соотношении составило 1.55.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к XPF составил 0,8324, а минимальный — 0,8030. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8157. Изменение курса DZD к XPF в процентном соотношении составило 1.87.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Тихоокеанский франк
1 DZD0,83166 XPF
5 DZD4,15828 XPF
10 DZD8,31655 XPF
20 DZD16,63310 XPF
50 DZD41,58275 XPF
100 DZD83,16550 XPF
250 DZD207,91375 XPF
500 DZD415,82750 XPF
1000 DZD831,65500 XPF
2000 DZD1 663,31000 XPF
5000 DZD4 158,27500 XPF
10000 DZD8 316,55000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Алжирский динар
1 XPF1,20242 DZD
5 XPF6,01210 DZD
10 XPF12,02420 DZD
20 XPF24,04840 DZD
50 XPF60,12100 DZD
100 XPF120,24200 DZD
250 XPF300,60500 DZD
500 XPF601,21000 DZD
1000 XPF1 202,42000 DZD
2000 XPF2 404,84000 DZD
5000 XPF6 012,10000 DZD
10000 XPF12 024,20000 DZD