دينار جزائري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل DZD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
12.30 nzd

1.00000 DZD = 0.01230 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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DZD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.064788.44371.437821.66230.965318.1925
1GBP1.153811.22845102.0461.658961.917951.1137620.9905
1USD0.939250.814034183.06911.350451.561280.906517.087
1INR0.01130660.009799480.012038210.01625690.0187950.01091260.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار نيوزيلندي
1 DZD0.01230 NZD
5 DZD0.06151 NZD
10 DZD0.12301 NZD
20 DZD0.24602 NZD
50 DZD0.61506 NZD
100 DZD1.23012 NZD
250 DZD3.07530 NZD
500 DZD6.15060 NZD
1000 DZD12.30120 NZD
2000 DZD24.60240 NZD
5000 DZD61.50600 NZD
10000 DZD123.01200 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Algerian Dinar
1 NZD81.29260 DZD
5 NZD406.46300 DZD
10 NZD812.92600 DZD
20 NZD1625.85200 DZD
50 NZD4064.63000 DZD
100 NZD8129.26000 DZD
250 NZD20323.15000 DZD
500 NZD40646.30000 DZD
1000 NZD81292.60000 DZD
2000 NZD162585.20000 DZD
5000 NZD406463.00000 DZD
10000 NZD812926.00000 DZD