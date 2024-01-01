Cezayir dinarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → NZD çevirin

1.000 dzd
12,51 nzd

1,000 DZD = 0,01251 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 DZD0,01251 NZD
5 DZD0,06255 NZD
10 DZD0,12509 NZD
20 DZD0,25018 NZD
50 DZD0,62546 NZD
100 DZD1,25092 NZD
250 DZD3,12730 NZD
500 DZD6,25460 NZD
1000 DZD12,50920 NZD
2000 DZD25,01840 NZD
5000 DZD62,54600 NZD
10000 DZD125,09200 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cezayir Dinarı
1 NZD79,94110 DZD
5 NZD399,70550 DZD
10 NZD799,41100 DZD
20 NZD1.598,82200 DZD
50 NZD3.997,05500 DZD
100 NZD7.994,11000 DZD
250 NZD19.985,27500 DZD
500 NZD39.970,55000 DZD
1000 NZD79.941,10000 DZD
2000 NZD159.882,20000 DZD
5000 NZD399.705,50000 DZD
10000 NZD799.411,00000 DZD