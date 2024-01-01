Алжирские динары в новозеландские доллары

Сконвертируйте DZD в NZD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = $0,01257 NZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к NZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NZD
1 DZD в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01260,0126
Низкий0,01230,0119
В среднем0,01250,0123
Изменение1.89%1.37%
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Соотношение 1 DZD к NZD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к NZD составил 0,0126, а минимальный — 0,0123. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0125. Изменение курса DZD к NZD в процентном соотношении составило 1.89.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к NZD составил 0,0126, а минимальный — 0,0119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0123. Изменение курса DZD к NZD в процентном соотношении составило 1.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Новозеландский доллар
1 DZD0,01257 NZD
5 DZD0,06287 NZD
10 DZD0,12574 NZD
20 DZD0,25147 NZD
50 DZD0,62869 NZD
100 DZD1,25737 NZD
250 DZD3,14343 NZD
500 DZD6,28685 NZD
1000 DZD12,57370 NZD
2000 DZD25,14740 NZD
5000 DZD62,86850 NZD
10000 DZD125,73700 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Алжирский динар
1 NZD79,53130 DZD
5 NZD397,65650 DZD
10 NZD795,31300 DZD
20 NZD1 590,62600 DZD
50 NZD3 976,56500 DZD
100 NZD7 953,13000 DZD
250 NZD19 882,82500 DZD
500 NZD39 765,65000 DZD
1000 NZD79 531,30000 DZD
2000 NZD159 062,60000 DZD
5000 NZD397 656,50000 DZD
10000 NZD795 313,00000 DZD