История обменного курса алжирский динар–новозеландские доллары

Обменный курс алжирских динара/новозеландские доллары сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере -0.116% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.125% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,012, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.155%.