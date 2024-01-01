阿爾及利亞第納爾兌紐元匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌紐元的匯率目前為0.013，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.113%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌紐元的匯率波動，在25-07-2024高見0.013，並在21-07-2024低見0.012。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.266%。