5000 Yeni Zelanda dolarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile NZD → DZD çevirin

5.000 nzd
411.917,50 dzd

1.00000 NZD = 82.38350 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NZD → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 DZD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cezayir Dinarı
1 NZD82.38350 DZD
5 NZD411.91750 DZD
10 NZD823.83500 DZD
20 NZD1647.67000 DZD
50 NZD4119.17500 DZD
100 NZD8238.35000 DZD
250 NZD20595.87500 DZD
500 NZD41191.75000 DZD
1000 NZD82383.50000 DZD
2000 NZD164767.00000 DZD
5000 NZD411917.50000 DZD
10000 NZD823835.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 DZD0.01214 NZD
5 DZD0.06069 NZD
10 DZD0.12138 NZD
20 DZD0.24277 NZD
50 DZD0.60692 NZD
100 DZD1.21384 NZD
250 DZD3.03460 NZD
500 DZD6.06920 NZD
1000 DZD12.13840 NZD
2000 DZD24.27680 NZD
5000 DZD60.69200 NZD
10000 DZD121.38400 NZD