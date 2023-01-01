دينار جزائري إلى كرونة آيسلندية

تحويل DZD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٩٩٥٫٣٢ isk

1.00000 DZD = 0.99532 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:6 UTC
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DZD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0652588.48821.438191.663280.965818.2018
1GBP1.153211.2285102.0491.65861.918181.1137620.9913
1USD0.938750.814001183.0681.35011.56140.9066517.0869
1INR0.01130090.009799210.012038310.01625290.01879670.01091460.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Icelandic Króna
1 DZD0.99532 ISK
5 DZD4.97661 ISK
10 DZD9.95322 ISK
20 DZD19.90644 ISK
50 DZD49.76610 ISK
100 DZD99.53220 ISK
250 DZD248.83050 ISK
500 DZD497.66100 ISK
1000 DZD995.32200 ISK
2000 DZD1990.64400 ISK
5000 DZD4976.61000 ISK
10000 DZD9953.22000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Algerian Dinar
1 ISK1.00470 DZD
5 ISK5.02350 DZD
10 ISK10.04700 DZD
20 ISK20.09400 DZD
50 ISK50.23500 DZD
100 ISK100.47000 DZD
250 ISK251.17500 DZD
500 ISK502.35000 DZD
1000 ISK1004.70000 DZD
2000 ISK2009.40000 DZD
5000 ISK5023.50000 DZD
10000 ISK10047.00000 DZD