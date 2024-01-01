Алжирские динары в исландские кроны

Сконвертируйте DZD в ISK по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = kr1,041 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 DZD в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,04101,0435
Низкий1,02311,0171
В среднем1,03151,0300
Изменение1.75%1.17%
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Соотношение 1 DZD к ISK

За последние 30 дней максимальный курс DZD к ISK составил 1,0410, а минимальный — 1,0231. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0315. Изменение курса DZD к ISK в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к ISK составил 1,0435, а минимальный — 1,0171. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0300. Изменение курса DZD к ISK в процентном соотношении составило 1.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Исландская крона
1 DZD1,04098 ISK
5 DZD5,20490 ISK
10 DZD10,40980 ISK
20 DZD20,81960 ISK
50 DZD52,04900 ISK
100 DZD104,09800 ISK
250 DZD260,24500 ISK
500 DZD520,49000 ISK
1000 DZD1 040,98000 ISK
2000 DZD2 081,96000 ISK
5000 DZD5 204,90000 ISK
10000 DZD10 409,80000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Алжирский динар
1 ISK0,96064 DZD
5 ISK4,80319 DZD
10 ISK9,60637 DZD
20 ISK19,21274 DZD
50 ISK48,03185 DZD
100 ISK96,06370 DZD
250 ISK240,15925 DZD
500 ISK480,31850 DZD
1000 ISK960,63700 DZD
2000 ISK1 921,27400 DZD
5000 ISK4 803,18500 DZD
10000 ISK9 606,37000 DZD