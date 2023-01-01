دينار جزائري إلى ليف بلغاري

تحويل DZD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٣٫٣٨ bgn

1.00000 DZD = 0.01338 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:0 UTC
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DZD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065388.5111.438051.662970.965818.197
1GBP1.153811.2292102.1291.65931.918831.1143420.9967
1USD0.93870.813537183.08551.34991.561040.906617.0816
1INR0.0112980.009791570.012035810.01624710.01878830.01091170.205591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Algerian Dinar / لياف بلغاري
1 DZD0.01338 BGN
5 DZD0.06689 BGN
10 DZD0.13377 BGN
20 DZD0.26755 BGN
50 DZD0.66887 BGN
100 DZD1.33773 BGN
250 DZD3.34432 BGN
500 DZD6.68865 BGN
1000 DZD13.37730 BGN
2000 DZD26.75460 BGN
5000 DZD66.88650 BGN
10000 DZD133.77300 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Algerian Dinar
1 BGN74.75320 DZD
5 BGN373.76600 DZD
10 BGN747.53200 DZD
20 BGN1495.06400 DZD
50 BGN3737.66000 DZD
100 BGN7475.32000 DZD
250 BGN18688.30000 DZD
500 BGN37376.60000 DZD
1000 BGN74753.20000 DZD
2000 BGN149506.40000 DZD
5000 BGN373766.00000 DZD
10000 BGN747532.00000 DZD