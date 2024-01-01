Алжирские динары в болгарские левы

Сконвертируйте DZD в BGN по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = лв0,01369 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 DZD в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01370,0137
Низкий0,01340,0130
В среднем0,01350,0134
Изменение1.73%2.80%
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Соотношение 1 DZD к BGN

За последние 30 дней максимальный курс DZD к BGN составил 0,0137, а минимальный — 0,0134. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0135. Изменение курса DZD к BGN в процентном соотношении составило 1.73.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к BGN составил 0,0137, а минимальный — 0,0130. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0134. Изменение курса DZD к BGN в процентном соотношении составило 2.80.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Болгарский Лев
1 DZD0,01369 BGN
5 DZD0,06845 BGN
10 DZD0,13690 BGN
20 DZD0,27379 BGN
50 DZD0,68448 BGN
100 DZD1,36895 BGN
250 DZD3,42238 BGN
500 DZD6,84475 BGN
1000 DZD13,68950 BGN
2000 DZD27,37900 BGN
5000 DZD68,44750 BGN
10000 DZD136,89500 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Алжирский динар
1 BGN73,04890 DZD
5 BGN365,24450 DZD
10 BGN730,48900 DZD
20 BGN1 460,97800 DZD
50 BGN3 652,44500 DZD
100 BGN7 304,89000 DZD
250 BGN18 262,22500 DZD
500 BGN36 524,45000 DZD
1000 BGN73 048,90000 DZD
2000 BGN146 097,80000 DZD
5000 BGN365 244,50000 DZD
10000 BGN730 489,00000 DZD