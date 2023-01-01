بيزو دومنيكاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل DOP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٢٬٤٠٣٫٤٥ isk

1.00000 DOP = 2.40345 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:49 UTC
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DOP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.63481.438731.664510.964618.2188
1GBP1.1528711.2292102.1851.658681.918981.1120621.0041
1USD0.93790.813537183.13151.34941.561160.9047517.0876
1INR0.01128220.009786150.012029110.01623210.01877940.01088340.205549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Icelandic Króna
1 DOP2.40345 ISK
5 DOP12.01725 ISK
10 DOP24.03450 ISK
20 DOP48.06900 ISK
50 DOP120.17250 ISK
100 DOP240.34500 ISK
250 DOP600.86250 ISK
500 DOP1201.72500 ISK
1000 DOP2403.45000 ISK
2000 DOP4806.90000 ISK
5000 DOP12017.25000 ISK
10000 DOP24034.50000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الدومينيكي
1 ISK0.41607 DOP
5 ISK2.08034 DOP
10 ISK4.16068 DOP
20 ISK8.32136 DOP
50 ISK20.80340 DOP
100 ISK41.60680 DOP
250 ISK104.01700 DOP
500 ISK208.03400 DOP
1000 ISK416.06800 DOP
2000 ISK832.13600 DOP
5000 ISK2080.34000 DOP
10000 ISK4160.68000 DOP