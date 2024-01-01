Доминиканские песо в исландские кроны

Сконвертируйте DOP в ISK по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = kr2,304 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DOP к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 DOP в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,30412,3263
Низкий2,26282,2405
В среднем2,28402,2849
Изменение1.83%-0.59%
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Соотношение 1 DOP к ISK

За последние 30 дней максимальный курс DOP к ISK составил 2,3041, а минимальный — 2,2628. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,2840. Изменение курса DOP к ISK в процентном соотношении составило 1.83.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к ISK составил 2,3263, а минимальный — 2,2405. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2849. Изменение курса DOP к ISK в процентном соотношении составило -0.59.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Исландская крона
1 DOP2,30411 ISK
5 DOP11,52055 ISK
10 DOP23,04110 ISK
20 DOP46,08220 ISK
50 DOP115,20550 ISK
100 DOP230,41100 ISK
250 DOP576,02750 ISK
500 DOP1 152,05500 ISK
1000 DOP2 304,11000 ISK
2000 DOP4 608,22000 ISK
5000 DOP11 520,55000 ISK
10000 DOP23 041,10000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Доминиканский песо
1 ISK0,43401 DOP
5 ISK2,17004 DOP
10 ISK4,34007 DOP
20 ISK8,68014 DOP
50 ISK21,70035 DOP
100 ISK43,40070 DOP
250 ISK108,50175 DOP
500 ISK217,00350 DOP
1000 ISK434,00700 DOP
2000 ISK868,01400 DOP
5000 ISK2 170,03500 DOP
10000 ISK4 340,07000 DOP