История обменного курса доминиканское песо–исландские кроны

Обменный курс доминиканских песо/исландские кроны сейчас составляет 2,304, отражая изменение в размере 0.324% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.964% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/исландские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,308, и минимумом, равным 2,263, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.881%.