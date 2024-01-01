Dominik pesosundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile DOP → ISK çevirin

1.000 dop
2.393,18 isk

1,000 DOP = 2,393 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / İzlanda Kronu
1 DOP2,39318 ISK
5 DOP11,96590 ISK
10 DOP23,93180 ISK
20 DOP47,86360 ISK
50 DOP119,65900 ISK
100 DOP239,31800 ISK
250 DOP598,29500 ISK
500 DOP1.196,59000 ISK
1000 DOP2.393,18000 ISK
2000 DOP4.786,36000 ISK
5000 DOP11.965,90000 ISK
10000 DOP23.931,80000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Dominik Pesosu
1 ISK0,41785 DOP
5 ISK2,08927 DOP
10 ISK4,17854 DOP
20 ISK8,35708 DOP
50 ISK20,89270 DOP
100 ISK41,78540 DOP
250 ISK104,46350 DOP
500 ISK208,92700 DOP
1000 ISK417,85400 DOP
2000 ISK835,70800 DOP
5000 ISK2.089,27000 DOP
10000 ISK4.178,54000 DOP