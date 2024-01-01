10 исландских крон в доминиканские песо

Сконвертируйте ISK в DOP по реальному обменному курсу

10 isk
4,30 dop

kr1,000 ISK = $0,4301 DOP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43260,4326
Низкий0,42310,4147
В среднем0,42740,4245
Изменить1.44%2.88%
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Соотношение 1 ISK к DOP

За последние 30 дней максимальный курс ISK к DOP составил 0,4326, а минимальный — 0,4231. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4274. Изменение курса ISK к DOP в процентном соотношении составило 1.44.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к DOP составил 0,4326, а минимальный — 0,4147. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4245. Изменение курса ISK к DOP в процентном соотношении составило 2.88.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Доминиканский песо
1 ISK0,43006 DOP
5 ISK2,15030 DOP
10 ISK4,30059 DOP
20 ISK8,60118 DOP
50 ISK21,50295 DOP
100 ISK43,00590 DOP
250 ISK107,51475 DOP
500 ISK215,02950 DOP
1000 ISK430,05900 DOP
2000 ISK860,11800 DOP
5000 ISK2 150,29500 DOP
10000 ISK4 300,59000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Исландская крона
1 DOP2,32526 ISK
5 DOP11,62630 ISK
10 DOP23,25260 ISK
20 DOP46,50520 ISK
50 DOP116,26300 ISK
100 DOP232,52600 ISK
250 DOP581,31500 ISK
500 DOP1 162,63000 ISK
1000 DOP2 325,26000 ISK
2000 DOP4 650,52000 ISK
5000 DOP11 626,30000 ISK
10000 DOP23 252,60000 ISK