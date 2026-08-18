سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى لساموا تالاس حاليًا 0.419949 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.263% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.034% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.421915 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.418944 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.236%.