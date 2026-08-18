سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 18.3511 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.308% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 18.4167 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 18.2827 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.292%.