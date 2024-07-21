丹麥克朗兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為17.666，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.095%。

在過去一星期，丹麥克朗兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見17.693，並在21-07-2024低見17.475。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.514%。