سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 1837.59 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.483% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.271% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 1847.09 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1835.96 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.354%.