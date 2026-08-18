سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 1.24409 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.043% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 1.24661 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.23514 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.415%.