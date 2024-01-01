История обменного курса датская крона–доллары Соломоновых островов

Обменный курс датские кроны/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 1,177, отражая изменение в размере -0.286% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.726% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,212, и минимумом, равным 1,176, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.320%.