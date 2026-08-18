سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 51.4235 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.165% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.670% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 51.9618 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 51.362 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.943%.