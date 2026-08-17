سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى كيرغيستاني سومز

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كيرغيستاني سومز حاليًا 13.5525 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.067% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.311% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كيرغيستاني سومز بين أعلى مستوى 13.5822 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 13.4788 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.