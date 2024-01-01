История обменного курса датская крона–киргизские сомы

Обменный курс датские кроны/киргизские сомы сейчас составляет 12,385, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.439% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/киргизские сомы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 12,562, и минимумом, равным 12,283, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.080%.