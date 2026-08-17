سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 24.4856 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.221% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 24.5373 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 24.3918 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.197%.