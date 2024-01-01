История обменного курса датская крона–ямайские доллары

Обменный курс датские кроны/ямайские доллары сейчас составляет 22,746, отражая изменение в размере -0.273% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.148% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 23,183, и минимумом, равным 22,588, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.