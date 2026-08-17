سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى لجنيه جيرسي حاليًا 0.114342 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.024% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 0.114488 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.114152 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.089%.