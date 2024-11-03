История обменного курса датская крона–джерсийские фунты

Обменный курс датские кроны/джерсийские фунты сейчас составляет 0,111, отражая изменение в размере -0.128% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.030% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/джерсийские фунты колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,113, и минимумом, равным 0,111, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.423%.