История обменного курса фунт Джерси–датские кроны

Обменный курс фунт Джерси/датские кроны сейчас составляет 8,854, отражая изменение в размере -0.092% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/датские кроны колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8,895, и минимумом, равным 8,850, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.177% увеличение стоимости.