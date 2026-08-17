سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني حاليًا 1.70393 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.971% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -6.213% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 1.81681 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 1.6863 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.083%.