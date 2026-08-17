سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني
هل تبحث عن أسعار صرف DKK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة كرونة دانمركية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة كرونة دانمركية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 DKK إلى GHS
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|1.8160
|الأدنى
|1.6899
|المتوسط
|1.7329
|التغيير
|-6.17%
يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني حاليًا 1.70393 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.971% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -6.213% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 1.81681 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 1.6863 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.083%.
DKK إلى GHS مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert كرونة دانمركية to سيدي غاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DKK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert كرونة دانمركية to سيدي غاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DKK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.