丹麥克朗兌加纳塞地匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌加纳塞地的匯率目前為2.154，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.072%。

在過去一星期，丹麥克朗兌加纳塞地的匯率波動，在23-07-2024高見2.158，並在24-07-2024低見2.146。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.195%。