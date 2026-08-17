سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.34331 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.458% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.019% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.345071 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.341818 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.307%.