История обменного курса датская крона–фиджийские доллары

Обменный курс датские кроны/фиджийские доллары сейчас составляет 0,322, отражая изменение в размере -0.521% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,332, и минимумом, равным 0,321, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.936%.