История обменного курса фиджийский доллар–датские кроны

Обменный курс фиджийских доллара/датские кроны сейчас составляет 3,107, отражая изменение в размере -0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.170% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/датские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 3,111, и минимумом, равным 3,011, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.945%.