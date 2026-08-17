سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 2.18606 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 3.553% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.448% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 2.19228 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.10774 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.576%.