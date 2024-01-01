История обменного курса датская крона–ботсванские пулы

Обменный курс датские кроны/ботсванские пулы сейчас составляет 1,909, отражая изменение в размере -0.353% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.170% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,949, и минимумом, равным 1,907, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.