سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.805673 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.330% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.151% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.811797 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.787892 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.775%.