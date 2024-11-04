История обменного курса датская крона–бразильские реалы

Обменный курс датские кроны/бразильские реалы сейчас составляет 0,824, отражая изменение в размере -1.128% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.311% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,859, и минимумом, равным 0,816, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.246%.