История обменного курса бразильский реал–датские кроны

Обменный курс бразильский реал/датские кроны сейчас составляет 1,229, отражая изменение в размере -1.320% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.580% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/датские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,266, и минимумом, равным 1,229, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.794% уменьшение стоимости.